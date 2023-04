(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr (Adnkronos) - Dalla giornata di ieri alla Camera "il messaggio è chiaro, non siete, non siete, nemmeno. Non sapete cosa significa avere la responsabilità di guidare un grande Paese come l'Italia". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara, nelle dichiarazioni di voto sul Def. "Almeno potevate chiedere scusa, lo hanno fatto alcuni, agli italiani per la pessima figura che avete fatto fare al nostro Paese", ha proseguito laaggiungendo: "Non avete rispetto per il Parlamento. Avete deciso di allungare non il ponte del primo maggio, ma quello del 25 aprile. Magari per capire come festeggiarlo". A proposito del Def, la capogruppo del Pd ha tra l'altro parlato di "una visione modesta e limitata sull'economia e lo sviluppo del Paese".

28 apr 08:13: la maggioranza è inadeguata a governare I banchi delle forze 'che sostengono il governo Meloni non erano pienissimi come ci si aspetterebbe in occasioni dove servono numeri ..."Siamo oltre l'immaginazione " si associa la capogruppo dem a Montecitorio, Chiara". Una ... Ilsarà approvato, manterremo i nostri impegni". Esternazioni pubbliche alle quali, però, segue lo ...... avete fallito", dice la capogruppo dei dem Chiara. In Transatlantico arrivano esultanti i deputati di Alleanza Verdi - Sinistra. "Non avere i numeri per approvare ilè un segnale di ...

Def: Braga, (Pd), 'nè pronti, nè affidabili, nè patrioti' La Nuova ... La Nuova Sardegna

Roma, 28 apr (Adnkronos) – Dalla giornata di ieri alla Camera “il messaggio è chiaro, non siete pronti, non siete affidabili, nemmeno patrioti. Non sapete cosa significa avere la responsabilità di gui ...Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare ...