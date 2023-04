Def | Bonelli urla e attacca la destra | “Vergogna!” Poi accusa un malore e finisce in infermeria

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Aveva appena concluso il suo veemente intervento in aula, sul Def,ndo il governo che ieri era andato sotto sulla votazione alla Camera, avevato “vergogna,” quando l’esponente dei Verdi, Angelo, hato unaccasciandosi sulla poltrona di Montecitorio. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sospeso immediatamente la seduta, a parlare era il capogruppo di Azione-Iv Matteo Richetti, mentreveniva trasportato in. A quanto pare le condizioni di, portato in carrozzina in, non sono allarmanti. Ora è cosciente ma, su consiglio dei sanitari, sta andando al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. Il coportavoce di Europa verde e ...