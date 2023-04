Def | bagarre alla Camera durante l’intervento di Foti FdI | Pd abbandona l’Aula | Fontana sospende la seduta

(Di venerdì 28 aprile 2023)questa mattina neldelladove laè stata sospesa. Mentre i deputati del Pdvanodopo un attacco di Tommaso(Fdi) a Debora Seracchiani, Nico Stumpo del Pd si è scagliato verso i banchi di Fdi. Sono intervenuti i commessi e sonvolati spintoni. Tommasoha contestato il fatto che Debora Serracchiani avesse detto che Andrea Delmastro dovesse dimettersi per la sua assenza di ieri in Aula al voto sul Def. “Peccato chefine l’unica che si è dimessa è stata lei”. A quel punto i deputati del Pd hanno iniziato a lasciarementre da Fdi si urlava “Fuori, Fuori!” in coro. Nel frattempo Stumpo, che era stato già richiamato all’ordine dal presidente Lorenzo ...

Passa ilalla Camera: furia Stumpo contro Fdi, fermato A quel punto, Cattaneo avrebbe preso la parola chiedendo a Barelli se fosse lui il destinatario della ramanzina: 'Sulle scuse ti ...... 'Non ho parole: non è la mia reazione ma quella della premier Meloni costretta a fare i conti con una maggioranza incapace di garantire i numeri necessari ad approvare il', accusa la capogruppo ...All'indomani dell'incidente sull'atmosfera alla Camera resta comunque incandescente. Lo dimostra lascoppiata in Aula dopo le parole del capogruppo di Fdi Tommaso Foti, che ...

Dopo il passo falso di ieri alla Camera sul Def, la maggioranza fa mea culpa e prova a correre i ripari per blindare i numeri in Aula ed evitare che ...Dopo il “brutto scivolone” di ieri – come lo ha definito la premier Giorgia Meloni – con il voto dell’Aula che ha respinto la relazione del governo sullo scostamento di bilancio, a Montecitorio sono r ...