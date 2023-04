Def atto secondo | la Camera torna a votare e il centrodestra si scusa Oggi il via libera

(Di venerdì 28 aprile 2023) Def. Il giorno dopo l’incidente a Montecitorio sul mancato quorum sulla risoluzione del governo sullo scostamento di bilancio si apre con la ripresa dei lavori allacon l’esame della nuova relazione modificata nelle premesse. Def, ilsi: ci assumiamo le nostre responsabilità In attesa del voto finale dalarrivano chiarimenti. E anche l’ammissione dello scivolone. “Ieri eravamo qui, non eravamo a casa. Non c’era nessuno a spasso. Noi ieri eravamo presenti in Aula, avevamo 5 assenti come Fdi, la maggior parte dei quali per ragioni di salute. Detto questo, noi ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità”. Così Andrea Tremaglia di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula. “Dobbiamo chiedereai nostri elettori e al ...

...gravissimo perché siamo di fronte all'più importante di programmazione economica'. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera. 28 apr 08:12, ...Ma era per dire che tutti sanno che lo scostamento è quasi undovuto, senza il quale nessun governo può fare une una legge di bilancio'. Si aspettava più collaborazione: 'Potevano favorire ...Già oggi ilpresentato dal Governo (e per il momento bocciato dalla Camera per disattenzione ...venti che non riusciremo a spendere i soldi del Recovery e quindi meglio sarebbe prendernee ...

Def atto secondo, la Camera torna a votare e il centrodestra si scusa ... Secolo d'Italia

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare ...Dopo la "figuracccia" del Def bocciato alla Camera ci si chiede cosa sia successo e parte il "tour de force" per andare a meta il Primo Maggio ...