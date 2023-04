Def approvato | ma la maggioranza non è in gran forma

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sul Def (Documento economico finanziario) presentato dal Governo Meloni, la Camera ha, il 28 aprile, la risoluzione sullo scostamento del pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 221, i contrari 116. Il provvedimento è poi passato anche al Senato. Si sana così la profonda frattura apertasi sotto il profilo politico nelladi Governo. Dopo che il giorno prima, il 27 aprile, il Def non era passato per defezioni interne al Centrodestra. Il ministro dell’Economia Giorgetti alla Camera durante il voto sul Def il 28 aprile. Foto Ansa/Giuseppe LamiDef, bagarre alla Camera Ma c’è stata comunque bagarre durante il dibattito, il 28 aprile. Il presidente ha dovuto sospendere per alcuni minuti la seduta. Mentre infatti i deputati del PD abbandonavano l’Aula dopo un attacco di Tommaso Foti (Fdi) a Debora Serracchiani, il dem Nico Stumpo ...

Il Senato hala risoluzione sul Documento di economia e finanza che è stata riproposta dai gruppi di ...mancato quorum raggiunto ieri alla Camera sullo scostamento di bilancio collegato alLa sostanza è che abbiamoun buon documento di economia e finanza che mette importanti ... le parole di Lucio Malan di Fratelli d'Italia sul. La dichiarazione nei pressi del Senato.Il tutto è avvenuto dopo che nelle scorse ore era statoildal Consiglio dei Ministri a seguito della bocciatura da parte della Camera nei confronti della risoluzione sullo scostamento ...

Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, collegata al Def. I voti favorevoli sono stati 112 e 57 contrari. In precedenza, dopo lo "scivolone" di giovedì, era ...Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi Il ridef o Def2 passa con le virgolette cambiate e l'inserimento di una giusta norma pro famiglie ...