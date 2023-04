Def approvato ma esplode il caos | passa il testo e il Pd abbandona l' emiciclo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il Documento di economia e finanza, dopo lo scivolone di ieri della maggioranza, è statoin via definitiva nei due rami del Parlamento, ma in mattinata alla Camera è stata bagarre, con l'opposizione che non ha mancato di sottolineare ancora la brutta figura di ieri, quando non si è raggiunta la maggioranza assoluta per approvare lo scostamento di bilancio, con 195 sì contro i 201 necessari. Tensione soprattutto durante le dichiarazioni di voto, quando a parlare è il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, che attacca: "Se vogliamo vedere chi ha fatto il ponte, consiglio all'opposizione di guardare anche tra i suoi banchi", e sottolinea: "Non possiamo dimenticare che alcuni ruoli funzionali per rendere efficaci le votazioni che sono stati stabiliti quando questa Camera era composta di 630 membri, sono rimasti immutati ora che sono 400, e questo vale ...