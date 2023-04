(Di venerdì 28 aprile 2023) 2023 - 04 - 28 10:58:35 Tinagli: "Grave il mancato ok" 'Sono rimasta molto colpita' da quanto accaduto ieri insullo scostamento di bilancio, 'anche perché questa mattina il ministro non potrà ...

Meloni: 'Brutta figura ma non è segnale politico' Decreto lavoro, ritocchi all'Isee e novità sui contratti a tempo indeterminato: cosa cambia, Malore in Aula perBonelli : seduta sospesa ...Malore in Aula alla Camera per un deputato durante il dibattito sul. La seduta è stata immediatamente sospesa. A sentirsi male è statoBonelli . Aveva appena finito la sua dichiarazione di ...Il deputato di Verdi e SinistraBonelli ha accusato un malore in Aula dopo le dichiarazioni di voto sul. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sospeso la seduta per alcuni minuti. Prima del malore Bonelli aveva ...

Def, Angelo Bonelli accusa un malore in aula: seduta sospesa ilmessaggero.it

Durante il dibattito alla Camera sullo scostamento di bilancio nel Def, ripetuto dopo lo scivolone di ieri in cui la maggioranza è andata sotto perché mancavano troppi dei suoi deputati, Angelo ...Attimi di apprensione alla Camera dei deputati durante le dichiarazioni di voto sulla relazione del Def. Angelo Bonelli è stato colto da ...