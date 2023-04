Def | alla fine la maggioranza ce la fa | 221 voti a favore Ma la seduta della Camera viene sospesa più volte

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 aprile 2023) La risoluzione sullo scostamento di bilancio, imprescindibile per l’approvazione del Def, è passata. Con 221, laha superato la sogliaassoluta, pari a 201 nell’emiciclo di Montecitorio. Ma ladi oggi, venerdì 28 aprile, che doveva riparare agli errori commessi ieri – il centrodestra ha visto bocciare la sua risoluzione perché i suoi parlamentari erano assenti in Aula al momento del voto -, è stata particolarmente complicata. E non è detto che la pratica relativa al Documento economia e finanza 2023 sia del tutto risolta: anche il Senato deve esprimersi sul testo che prevede uno scostamento di 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024. A Palazzo Madama, le opposizioni hanno annunciato battaglia: nella commissione Bilancio è stata ...