Def | alla Camera 25 assenti ingiustificati hanno fatto mancare i voti al governo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Alcuni deputati erano a un convegno, uno in bagno, altri in ospedale. Squeri (Fi): «Ero autorizzato, abbiamouna figuraccia, ma nessun disagio politico»

Il mancato varo delche rischia di far saltare l'intervento sulla revisione del cuneo fiscale e i provvedimenti in ... Ed è apprezzabile il richiamoresponsabilità rivolto dalla Meloni ai ...'Suloggi (ieri ndr)Camera è stato fatto un brutto scivolone - attacca la premier parlando con i cronisti - Credo che tutti vadano richiamatiloro responsabilità. Noi affrontiamo una ...Chi ha fatto finire sotto il governo sulLA CACCIA AL COLPEVOLE Dietro la cortina di veline stampacamomilla, 'è solo un incidente..', parte la caccia al colpevole. Ed è subito dejavu, ...

Def, la maggioranza va sotto alla Camera: scostamento respinto per 6 voti. Meloni: il Def sarà approvato Corriere della Sera

Giorgia Meloni non si arrende alla battuta d'arresto allo scostamento di Bilancio proposto dal centrodestra, sottolineando l'assenza dei parlamentari in missione: partito l'iter di riapprovazione del ...ROMA (ITALPRESS) – Maggioranza sotto alla Camera sul Documento di Economia e Finanza. Per 6 voti non è passata la risoluzione del centrodestra sullo scostamento di bilancio. I voti favorevoli sono sta ...