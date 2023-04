Decreto lavoro | come cambiano i contratti a termine

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) –con il nuovo? “Il testo didi prossima approvazione dal Governo in tema disebbene migliorativo di quello inutilmente restrittivo a suo tempo introdotto dal cosiddettoDignità (dl 12 luglio 2018, n. 87 convertito poi da L. 96/2018) appare non in linea con le esigenze di flessibilità e celerità di aziende e lavoratori, introducendo una procedura che irrigidisce e burocratizza la sottoscrizione deidi durata superiore ai 12 mesi di durata”, dice all’Adnkronos/Labitalia il giuslavorista Luca Failla, sulle ipotesi sulle modifiche aia ...

Ilprevisto per il Primo maggio è ancora da sistemare nel pre consiglio dei ministri, l'inciampo della maggioranza sullo scostamento di bilancio ha complicato le cose. Ma la ministra ...La bozza delÈ quanto si legge nella bozza ancora provvisoria delatteso sul tavolo del Consiglio dei ministri del 1 maggio. Il provvedimento si compone di trenta articoli dal ...Prestigioso incarico per il monrealese Ignazio Zuccaro che, condell'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e, entra a far parte del Comitato Provinciale dell'Inps di Palermo, come componente dell'Assessorato stesso.

Quei 3,4 miliardi necessari per bonus figli e taglio del cuneo fiscale la Repubblica

(Adnkronos) – Come cambiano i contratti a termine con il nuovo decreto lavoro “Il testo di decreto di prossima approvazione dal Governo in tema di contratti a termine sebbene migliorativo di quello i ...L'andamento dei fenomeni infortunistici, troppo spesso mortali, "merita una costante azione di denuncia, di allarme e sottolinea la necessità di interventi urgenti". (ANSA) ...