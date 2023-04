De Luca sfotte Schlein sulla consulente di immagine | «Se mi paga la metà garantisco risultati migliori» – Il video

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Denon ha resistito alla tentazione di commentare la vicenda delladidi cui si avvale la segretaria del Pd Elly. Come emerso in una risposta dell’intervista su Vogue rilasciata da, si stratta di un’esperta di armocromia che le consiglia quindi il giusto abbinamento dei colori per il suo look: «Un’armocromista che si fare 300 euro all’ora – dice Denella sua consueta diretta su Facebook – La signora si chiama Enrica Caicchio, “cacchio” verrebbe da dire. Io vorrei suggerire una cosa all’onorevole: se miladi quanto prende Enrica Caicchio, io sarei in grado di proporre un risultato dal punto di vista ...

... si stratta di un'esperta di armocromia che le consiglia quindi il giusto abbinamento dei colori per il suo look: "Un'armocromista che si fa pagare 300 euro all'ora - dice Denella sua consueta ...Sospinta dal pubblico di casa (tra i cori, "Vialli segna per noi"), la squadra bianconera in ... Qui si scatena il web: "Quindi Di Maria esce per risparmiarsi per il Mondiale, giusto",un ...... si stratta di un'esperta di armocromia che le consiglia quindi il giusto abbinamento dei colori per il suo look: "Un'armocromista che si fa pagare 300 euro all'ora - dice Denella sua consueta ...

De Luca sfotte Schlein sulla consulente di immagine: «Se mi paga ... Open

Nelle scorse settimane a tornare a Uomini e Donne è stato un volto amato del Trono Classico. Si tratta di Luca Daffrè, attualmente tronista, che in ...Chiara Nobis, dopo essersi autoeliminata dal Trono Classico di Uomini e Donne, prende in giro il tronista Luca Daffré sui social. Ecco cosa ha fatto. Il percorso di Luca Daffré al Trono Classico di Uo ...