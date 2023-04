De Luca 28 aprile 2023 aree ZES in tutto il Sud

Leggi su zon

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nella diretta del 28il Presidente Dericapitola i finanziamenti ed i bandi di gara destinati a progetti per la Campania. Sanità: E’ partita la gara per 30 milioni di euro per l’adeguamento sismico dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. E’ scaduta oggi la gara per il Ruggi d’Aragona ed è in scadenza anche il bando di gara per il Santobono di Napoli. Stabilito già che ci saranno pasti gratuiti anche per le mamme che accompagnano i bambini in ospedale e si intende estendere questo tipo di servizio anche ad altri ospedali. Al Cardarelli invece si inizierà la terapia del dolore. Progetti Masterplan: Masterplan per il litorale domizio e il litorale di Salerno per sviluppare l’area costiera adiacente alla foce del Sele e le foci dei fiumi, opere di ripascimento dei litorali, dopo cui si intenderà avviare ...