De Laurentiis al lavoro per una sorpresa durante la festa Scudetto!

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto un focus sullaScudetto del Napoli che potrebbe esserci nella giornata di domenica, in caso di un risultato positivo dell’Inter a San Siro contro la Lazio e la vittoria del Napoli contro la Salernitana. In particolare, il quotidiano si concentra su Aurelio Dee sulle possibili sorprese che il patron azzurro starebbe riservando alla tifoseria, essendo lui un uomo del mondo del cinema, abituato ai colpi di scena. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Aurelio Deha mille spunti da sviluppare per il weekend, per lo Scudetto, per la grande, essendo un uomo del mondo del cinema e dello spettacolo. Al momento non filtrano notizie particolari, anche perchè il patron azzurro vuole stupire e adora le sorprese. In ...

Stanno per arrivare frotte di napoletani, soprattutto giovani, che da anni vivono fuori per... In realtà, questo Napoli costruito da Dee da Giuntoli (e allenato da Spalletti) ha ...Grandecon aziende di trasporto per aumentare la frequenza dei trasporti, un presidio alle ...di prevenire piuttosto che curare le parole del presidente del Napoli Aurelio Dedopo la ...' Ildi chi fa il calendario è infernale . Su queste cose dove prevalere il buon senso, le ... In Lega Desa farsi rispettare e dire la sua. Quanto al Napoli credo sia un messaggio ...

Festa scudetto, De Laurentiis al lavoro su sorpresa top secret: la rivelazione CalcioNapoli1926.it

Il presidente azzurro: "Cari concittadini napoletani, dimostriamo ancora una volta di essere una città straordinaria anche in questa situazione. Non dimentichiamo che Napoli è piena di turisti che van ...Rivivi gli aggiornamenti sul posticipo della partita del Maradona, che potrebbe assegnare lo scudetto ai ragazzi di Spalletti. Conferenza stampa in prefettura ...