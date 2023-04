De Filippi | scelta estrema | il dramma travolge Amici a poche ore dal serale | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) "Io ricordo quella sera, ero molto spaventata, non vedevo neanche dall'occhio destro". Al daytime di, prima delche andrà in onda traore su Canale 5, irrompe il. Quello vero, non una stroncatura o una eliminazione a un passo dalla vittoria finale. Maria Deporta davanti a cantanti e ballerini rimasti in gara Gessica Notaro, l'ex modella e concorrente di Miss Italia e Ballando con le stelle sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato. "Ho iniziato a cantare, a fare i vocalizzi in ospedale, sembravo una pazza, mi serviva per mantenere la calma", ha spiegato la ragazza, trattenendo a stento l'emozione. "Oggi sono qui e posso raccontarvelo a differenza di persone che purtroppo non ci sono più. Molti mi dicono 'tu sei forte, io non lo sono'. No, non sono forte, ...