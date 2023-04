Darmian | «Soddisfatti per le coppe | ma ora testa alla Lazio! Rinnovo…»

(Di venerdì 28 aprile 2023)intervistato in esclusiva da Sportmediaset ha parlato della vittoria contro la Juventus e della finale di Coppa Italia, ma anche della semifinale di UEFA Champions Leagueprossima sfida di campionato contro la Lazio. IN FINALE – Matteoè soddisfatto per la vittoria in semifinale di Coppa Italia: «C’è grande soddisfazione per la partita che ci ha permesso di raggiungere la finale di Coppa Italia. Abbiamo la possibilità di conquistare un altro trofeo e ci proveremo. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia che era uno dei nostri obiettivi e che ci permetterà di giocare la Supercoppa Italiana il prossimo anno. Siamo in semifinale di Champions League che è una cosa importante e ora guardiamosfida di domenica perché anche in campionato dobbiamo fare punti per raggiungere il nostro obiettivo. ...

