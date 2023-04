Dario Hübner | l’antieroe del calcio di provincia compie 56 anni | “I grappini all’intervallo? Ero pazzo | non co***one Semmai fumavo due tiri”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Peril suo nome è diventato un grido di battaglia. Perché grazie alle sue reti le periferie delhanno sognato davvero di potersi fare centro. Anche solo per un pomeriggio. Anche solo per uno spezzone di partita. Fra la metà degliNovanta e i primiDuemilaè stato il re dei bomber di, il totem intorno al quale si sono ritrovate a ballare intere comunità di tifosi. Sgraziato ma letale, ispido ma capace di far rotolare la palla come sul velluto, l’attaccante partito da Muggia, centro di dodicimila anime a due passi dal confine con la ex Jugoslavia, è diventato una figura iconica, nume tutelare dei nostalgici di unormai estinto. Merito anche della sua capacità di restare sempre coerente con se stesso. Ma ...

Già l'espressione "win for life" fa sorridere:Hubner avrebbe preferito "vin for life", Adrian Mutu "gin for life", ma non è questo il punto. Il punto è passare alla storia con un colpo ...Quel che resta è una lista di giocatori che in un dato momento e per determinate ragioni si sono dimostrati rilevantissimi: Igor Protti eHubner, ovviamente, e poi Christian Riganò, Stefan ...Ognuno di loro, oltre ai gol, ha saputo entrare nel cuore dei tifosi erigendo intorno a sé un'iconografia estremamente riconoscibile:Hubner con il pizzetto, i grappini e le sigarette, Riganò ...