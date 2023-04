Daniela Santanchè in soccorso di Elly Schlein | «L’armocromista? Io non ne ho bisogno ma ben venga per lei»

(Di venerdì 28 aprile 2023) La consulenza armocromatica di? «Ma ben». Parola della ministra del Turismo. L’esponente di Fratelli d’Italia, nota per il suo stile molto curato e la predilezione per le firme dell’alta moda, ha voluto dire la sua sulle polemiche che da ieri investono la neosegretaria del Partito Democratico. In un’intervista a Vogue,ha rivelato di affidarsi ai consigli di un’esperta di armocromia, lo studio dei colori che caratterizzano la pelle, gli occhi e i capelli di una persona. Una rivelazione che ha sollevato qualche polemica tra i compagni di partito, ma che ha fatto trovare aun’alleata insolita. «Io non la critico, ognuno è padrone della propria vita. Sono quelli della sinistra che non possono comprendere. Capisco che ...

La campagna promozionale Open to meraviglia con la Venere influencer , voluta dalla ministra del TurismoSantanché e costata 9 milioni di euro , non è piaciuta nemmeno ai suoi colleghi della maggioranza. E ora, il caso è finito in Parlamento grazie a un' interrogazione del senatore di Forza ...