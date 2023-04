Damascelli | alla Juventus serve un miliardo di euro | altrimenti non tornerà mai concorrenziale

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non c’è da meravigliarsi per le ultime uscite di Massimiliano Allegri e della sua, scrive Tonysu Il Giornale. Lo stileè naufragato da un pezzo. Elkann e Agnelli lo hanno fatto a pezzi. Quanto accaduto mercoledì sera a Milano, con Allegri furioso contro i dirigenti dell’Inter, scrive, è “mortificante” come la prestazione della squadra. “Un progetto che ha avuto la sua espressione più mortificante mercoledì sera a Milano, sia durante la prestazione inerte, confusa e confusionaria della squadra, sia per il comportamento dell’allenatore che ha voluto pareggiare il bon ton del suo vice Landucci, con volgarità nei confronti dei colleghi avversari. Nessuno stupore, lache tutti conoscevano non esiste più da anni, l’era dei due fratelli Agnelli ha segnato la ...