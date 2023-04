Dalle stelle alle stalle! Dopo l’Isola dei Famosi deve mettere l’appartamento all’asta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 28 aprile 2023) Questa edizione deldeiè iniziata con botto, ma a catturare l’attenzione sono ancora i vecchi concorrenti: uno è costretto ala casadeiè iniziata e ci sono già state tantissimi momenti davvero esilaranti. Tanto per cominciare la conduttrice Ilary Blasi ha aperto la prima puntata dichiarando che un uomo che per tanto tempo è stato al suo fianco è andato via e, per un uomo che va ce n’è sempre uno che arriva. Un chiaro riferimento che tutti pensavano fosse riferito a tutti, ma in realtà con questo gioco di parole si riferiva al cambio di opinionisti: Nicola Savino infatti lascia il posto ad Enrico Papi. Come se non bastasse durante la seconda puntata in cui si parlava del famoso fuoco e soprattutto se quest’ultimo fosse stato rubato o ...