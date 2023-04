Dal golfo di Pozzuoli riemerge l’antico tempio nabateo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr – Nella nostra rubrica siamo andati più volte alla ricerca delle antiche culture che popolavano il Mediterraneo antico e, tra queste, nei nostri viaggi abbiamo scoperto le ricchezze archeologiche lasciateci dai Nabatei in Siria o Giordania. Famosissime sono infatti le loro città d’oro di Petra e Palmira, teatro di fortunati lungometraggi cinematografici ma, purtroppo, nel caso della seconda; la regina del deserto siriana, anche di tremendi atti di terrorismo contro l’uomo e la sua storia millenaria. Dall’Eufrate al Mar Rosso, il regno dei Nabatei si tuffava nei ricchi commerci del Mediterraneo, estendendosi fino alle Indie e all’Africa Orientale. Dalle loro meravigliose città fortificate, vere e proprie oasi nei deserti mediorientali, la rete mercantile da essi efficacemente controllata e gestita metteva in comunicazione la Penisola araba con il resto del mondo all’ora ...

Secondo Maurizio Gasparri, Luigi Di Maio non ha le competenze per ricoprire il ruolo di inviato speciale Ue nelPersico. Opinione più che rispettabile, peccato che vengapulpito sbagliato. "Personalmente sulla incredibile nomina di Di Maio ad inviato speciale Ue nelPersico, non cambio idea. ...... il quale,momento del fischio d'inizio e per tutta la durata della gara, gridava ...C.) CARNEMOLLA MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO) GIANROSSI ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO) LUFI ERALDO (...... proprio come la sirena che la leggenda vuole si sia gettata nelle acque deldiventandone il simbolo. Successivamente, i Romani la ribattezzarono Neapolis , termine che derivagreco ...

Di Maio inviato nel Golfo, primo ok dagli ambasciatori Ue. Lega: "Grave mancanza di rispetto" la Repubblica

Di Maio inviato UE per il Golfo Persico. Gasparri: presentata proposta risoluzione in Commissione Esteri, è inadeguato al ruolo, rinunci ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...