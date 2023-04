Daihatsu - La Casa ammette | Abbiamo truccato alcuni test di sicurezza

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il settore automobilistico giapponese deve affrontare un nuovo scandalo dopo quello sui consumi e le emissioni. Questa volta, però, si tratta diè stata laadre di aver "" idi oltre 88 mila veicoli, per la maggior parte prodotti per conto dellamadre Toyota: si tratta di 76.289 Yaris assemblate nell'agosto del 2022 tra Thailandia e Malesia e vendute in Messico, la stessa Thailanda e i mercati del Golfo Persico, olrre a 11.834 Perodua Axia prodotte lo scorso febbraio in Malesia e commercializzate sullo stesso mercato malese. Le scuse. In particolare, laha avviato dei controlli in seguito ad alcune segnalazioni interne e la relativa indagine ha confermato la commissione "di illeciti nella domanda di omologazione ...

Daihatsu - La Casa ammette: "Abbiamo truccato dei test di sicurezza" Quattroruote

