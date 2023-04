Dai Fugees a spia cinese tra fiumi di soldi e corruzione | Pras Michel incriminato negli Usa

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dal remake ultra milionario di Killing Me Softly di Roberta Flack a nemico degli Usa nel periodo peggiore possibile. Quello che vede gli States sfibrati dalla lotta contro la Russia in Ucraina e in ...

Pras Michel, il rapper e produttore deiè finito sotto accusa per riciclaggio di grosse somme di denaro e per aver usato i suoi contatti e influenze per corrompere e condizionare politici ...... più noto come Pras Michel, componente dei, band che spopolò sulla scena musicale hip hop ... Jho Low, sospettato di aver fatto sparire 4.5 miliardi di dollarifondi sovrani del suo Paese per ...Il rapper Pras Michel (in foto) , ex deie vincitore di un Grammy, è stato giudicato colpevole di aver lavorato al servizio della Cina ...di aver fatto sparire 4.5 miliardi di dollarifondi ...

Da rapper a spia, l'ex "Fugees" ora rischia 20 anni ilGiornale.it

Il rapper e produttore della band è sotto processo per i rapporti con Low e Wengui, figure ricercate nei rispettivi Paesi. Il caso, qui ricostruito ...Per un rapper finire in carcere non è una novità. Quello che è insolito nella storia di Prakazrel Samuel Michel, più noto come Pras Michel, componente dei Fugees, band che spopolò sulla scena musicale ...