Credito Sportivo approva bilancio 2022 | utile di 17 | 6 milioni

(Di venerdì 28 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il CdA dell'Istituto per ilhato ild'eserciziocon unnetto pari a 17,6di euro (+18,3% rispetto al 2021) e con indici di redditività apprezzabili e in miglioramento. ICS raggiunge un nuovo record di impeghi nel: sono stati erogati crediti per 359di euro, in crescita di 21,5di euro rispetto al 2021. Nello specifico, 224,4di euro sono stati destinati alle attività di sviluppo infrastrutturale nei settori di riferimento e circa 134,5di euro per liquidità e circolante delle società sportive professionistiche e delle imprese del settore audiovisivo. Di rilievo l'impegno messo in ...