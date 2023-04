Covid | Schillaci “Impegno per sanità sempre più vicina alle persone”

(Di venerdì 28 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lo Spallanzani è stato un luogo simbolo, un baluardo della lotta al-19 sin dprime ore della pandemia, sia sul terreno della ricerca che nella presa in carico di tanti pazienti. E' stato un punto di riferimento nazionale e non solo”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Orazio, intervenuto questa mattina presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'angelo monumentale “Primavera di rinascita”, scultura donata dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia di Roma per testimoniare gratitudine al personale dello Spallanzani e, idealmente, a tutte le strutture sanitarie che hanno dato prova di uno spirito di sacrificio senza precedenti durante l'emergenza19.“Grazie a voi e a tutti i professionisti ...

Stop alle negli ospedali. Il ministro della Salute Orazioha firmato l' , valida fino al 31 dicembre, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture ...Ecco le novità previste per le strutture sanitarie dalla nuova ordinanza firmata dal Ministro OrazioIl ministro della Salute, Orazio, ha firmato l' ordinanza che obbliga all'uso delle mascherin e contro il19 per entrare nei reparti sanitari che "ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi , specialmente se ...

Covid, Schillaci: l'obbligo di mascherina resta in Rsa e Pronto soccorso TGCOM

(Adnkronos) - E' atteso per 'la prima settimana di maggio' il prossimo meeting del Comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della ...(Adnkronos) – Nuove regole in ospedali e Rsa per quanto riguarda le mascherine a partire dall’1 maggio. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato l’ordinanza, valida fino al 31 dicembre, su ...