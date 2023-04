Covid | ordinanza | medici decidono su obbligo mascherina in loro ambulatori

Ecco le novità previste per le strutture sanitarie dalla nuovafirmata dal Ministro Orazio Schillaci'Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza', evidenzia l'articolo 3 dell'. Questo vuol dire ...Il ministro della Salute, Orazio Schillaci , ha firmato l'che obbliga all'uso delle mascherin e contro il19 per entrare nei reparti sanitari che "ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi , specialmente se ad alta intensità di cura,...

Covid, l’ordinanza di Schillaci: “Obbligo di mascherine solo in Pronto Soccorso e nelle Rsa” Il Riformista

Nuove regole in ospedali e Rsa per quanto riguarda le mascherine a partire dall'1 maggio. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato ...ROMA - La decisione sull'esecuzione del tampone diagnostico per l'infezione da SARS-CoV2 per l'accesso ai Pronto soccorso "è rimessa alla discrezione delle Direzioni sanitarie e delle autorità regiona ...