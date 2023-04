Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da- 19. Resta sostanzialmente stabile il tasso di positività per ...Nella mattinata divenerdì 28 aprile, a Sciacca in provincia di Agrigento , più precisamente ... Un aumento dovuto soprattutto ai contagi da- 19 , riportati come malattia e quindi ...Un angelo monumentale per una 'Primavera di rinascita'. E' la scultura inaugurataall'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, alla presenza del ...l'emergenza- 19'.

Covid oggi Italia, 23.132 contagi e 156 morti: bollettino ultima settimana Adnkronos

Nella sedicesima settimana del 2023 (dal 17 al 23 aprile) la curva dell’incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia resta ancora stabile rispetto alla settimana precedente con un livell ..."E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano ...