Covid oggi Italia | 23 132 contagi e 156 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 28 aprile 2023) Milano, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Tornano a scendere ie idiin. Nelladal 21 al 27 aprile si sono registrati 23.132 nuovi casi di-19 in calo del 17,3% rispetto allaprecedente quando erano 27.982. Sono stati 156 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 18,3% rispetto allaprecedente quando erano 191. Sono i dati delle del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da-19. Resta sostanzialmente stabile il tasso di positività per-19 innell': si attesta al 6,9%, 0,1 punti ...

Vaccinazioni Continua intanto la campagna vaccinale anti -. Alle ore 8 disono state somministrate complessivamente 11.307.098 dosi; sul totale sono 3.806.307 le persone over 12 che hanno ...'Ciò che stiamo presentandoè il risultato di un importante progetto pensato e reso possibile ... legate alla Chikungunya, fino alla recente pandemiae, al contempo lanciare la sfida del ...... come ha insegnato la pandemia. 'Quando decisi di proseguire gli studi dopo la laurea in ... Credo chesia stato rotto il tetto di cristallo e che il futuro sara' sempre piu' popolato da ...

Ancora obbligo di mascherine almeno nelle Rsa, nei Pronto soccorso e nei reparti ospedalieri di malattie infettive. Lo ha confermato all’agenzia Ansa Orazio Schillaci, titolare del dicastero della Sal ...Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Negli ambulatori medici "la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei ...