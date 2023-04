Covid | mascherine in ospedali e Rsa | firmata ordinanza | nuove regole

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) -ine Rsa per quanto riguarda lea partire dall'1 maggio. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato l', valida fino al 31 dicembre, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. La misura era infatti in scadenza il 30 aprile. L'articolo 1 stabilisce che "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni Sanitarie delle strutture ...

Schillaci "Ho firmato oggi l'ordinanza che limita l'obbligatorietà dellenegli ospedali ai reparti a maggior intensità di cura e con i pazienti più fragili, oltre alle Rsa. Questo ..."Ho firmato oggi l'ordinanza che limita l'obbligatorietà dellenegli ospedali ai reparti a maggior intensità di cura e con i pazienti più fragili oltre alle Rsa. Questo testimonia che finalmente stiamo uscendo da questa terribile pandemia che ha ...Il governo Meloni, quindi, ha deciso di optare per un allentamento delle regole attualmente in vigore sule sull'utilizzo delle. Strumento che, quindi, non verrà del tutto cancellato ...

"Sull'obbligo di mascherine in ospedale alla fine ha prevalgono le evidenze scientifiche e il buon senso. Infatti, rispetto alle anticipazioni di stampa, l'ordinanza del ministro ...