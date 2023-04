Covid in Toscana | morta a Firenze una donna di 76 anni 226 nuovi contagi 185 ricoverati 7 in terapia intensiva

Sono 226 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.600.536. Eseguiti 257 tamponi molecolari e 2....in complesso (dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da- 19)... mentre i cali più evidenti sono quelli di Puglia ( - 6),( - 5), Molise e provincia ...PISA - Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 20 nuovi casi di positività al Coronavirus. Sono 226 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in. Al momento insi contano 5.730 positivi, - 4,9% rispetto a ieri. Di questi 185 (4 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ...

In Toscana 226 nuovi casi Covid e un decesso Agenzia ANSA

Durante il ponte del primo maggio sei italiani su dieci saranno fuori dalla propria città, turismo in grande ripresa ...FIRENZE - Con la bella stagione è "orto mania" in Toscana. Il risveglio potente della natura fa rima con orto domestico. E poco importa se lo spazio a ...