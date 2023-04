Cosmary Fasanelli | stop a Striscia La Notizia | ecco perché e chi la sostituirà

(Di venerdì 28 aprile 2023)si ferma aLa. La velina mora non sarà presente stasera, 28 Aprile 2023. Scopriamo che cosa è accaduto. Il comunicato Mediaset: “In attesa di tornare a” L’amata concorrente di Amici 21 sarà assente daLaquesta sera. Ad annunciarlo è il comunicato stampa Mediaset, che svela anche chi: la modella italo – brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros. La velina non è nuova ai telespettatori di, in quanto ha già ricoperto quel ruolo il 2 dicembre. Ma non solo, ha anche lavorato a Paperissima Sprint. Quali sono i motivi dell’assenza di? Secondo il comunicato Mediaset la velina mancherà ...

Stop forzato da Striscia la Notizia per la velina. La ballerina si deve fermare ai box. Lo ha comunicato, tramite una nota ufficiale, lo stesso tg satirico di Canale Cinque, spiegando che l' ex allieva di Amici di Maria De Filippi , ...Causa indisposizione della Velina, da questa sera sul bancon e di Striscia la notizia insieme alla bionda Anastasia Ronca ballerà Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros) , 24enne modella italo - brasiliana che a ...assente da Striscia la Notizia . Nella puntata di questa sera, la velina moranon sarà presente in studio. Il motivo dell'assenza della ballerina ed ex allieva ...

Striscia La Notizia, la velina Cosmary Fasanelli ferma causa ... Fanpage.it

Nuova velina mora sul bancone di Striscia la Notizia. Stop forzato per Cosmary Fasanelli, che come si legge da una nota ufficiale del tg satirico, a causa di un'indisposizione non ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...