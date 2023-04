Così le aziende italiane aiutano Kyiv Parla Beltrame Giacomello Confindustria

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lepossono offrire un “contributo sostanziale grazie a tecnologie d’eccellenza e competenze ad alto valore aggiunto” alla ricostruzione dell’Ucraina. Lo spiega in questa intervista Barbara, vicepresidente dicon delega all’internazionalizzazione, che mercoledì ha partecipato alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma. Che cosa ha portato a casa dalla giornata di mercoledì? La giornata di mercoledì ha messo in luce la capacità delle nostre imprese e la determinazione con cui intendono lavorare per sostenere in modo concreto la ricostruzione dell’Ucraina. L’industria italiana può contare su tecnologie e su filiere che si adattano perfettamente alle esigenze sia di ricostruzione che di sviluppo economico di quel Paese. I vari panel ...

Nel momento in cui si decide di procedere a semplificare le infrastrutture IT, lepossono ... semplificandol'infrastruttura. Invece degli stack di sicurezza nei data center, i modelli di ...Anche se letorneranno a crescere, molti di quei posti di lavoro potrebbero essere ...da accelerare alcuni lavori e incrementare quindi la produttività. La nota recita: Per essere chiari, ...L'IDEA L'idea è nuova Sì, se rivolta alla platea di imprese che si propongono piani di welfare per i dipendenti, magari a costi più contenuti per lee con maggiori vantaggi per i dipendenti. ...