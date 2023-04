Corriere dello Sport – Lazio | per Berardi c’è la carta Cancellieri

(Di venerdì 28 aprile 2023) 2023-04-27 14:58:30 Arrivano conferme dal CdS: Quel che desidera Sarri, ma fino a un certo punto. Provvedere ad esaudire i desideri Champions di Mau non sarà facile per Lotito. Pezzi italiani, prezzi salati. Basti pensare a Domenico, in vetrina da anni. Sempre sul punto di partire, sempre rimasto dov’è. Un anno fa il Sassuolo chiese 40 milioni alla Fiorentina e non ci saranno da aspettarsi grossi sconti alla riapertura del mercato. E’ vero cheviaggia verso i 29 anni, li compirà l’1 agosto. Ma ha un contratto fino al 2027, è fresco di rinnovo quinquennale. Carnevali è un osso duro, vende al rialzo e mai al ribasso, lo dimostrano i colpi chiusi in uscita negli ultimi anni. Lotito lo sa e se vorrà davvero provare a centrare il colpodovrà mettere sul piatto almeno 25 milioni e proporre una contropartita che ...

Federica Pellegrini in costume non è di certo una novità ma per la terzultima puntata di Pechino Express 2023 l'ex nuotatrice ha dovuto sfoggiare un trikini con fantasia cambogiana. "Il mio primo ...FIRENZE - La Fiorentina è in finale di Coppa Italia per l'undicesima volta nella propria storia. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo aver vinto la gara di andata per 2 - 0 in casa della Cremonese (...Grazie allo 0 - 0 nella semifinale di ritorno, la Fiorentina elimina la Cremonese e si qualifica per la finale di Coppa Italia. Decisivo lo 0 - 2 maturato nella gara d'andata disputata allo Zini di ...

Corriere dello Sport: "Napoli-Salernitana spostata È la resa dell'ordine pubblico, non sono in grado... tuttosalernitana.com

La formazione di Barbolini vince nettamente il confronto con Orro e compagne che si prendono il primo set per poi spegnersi e tornare a lottare soltanto nel quarto parziale. Gara 1 di semifinale finis ...Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...