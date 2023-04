Coppa Italia | multe del Giudice Sportivo a Juventus e Inter

Dopo la semifinale di ritorno ditra Inter e Juventus il Giudice Sportivo ha assegnato multe a nerazzurri e bianconeri Dopo la semifinale di ritorno ditra Inter e Juventus il Giudice Sportivo ha assegnato ...Va però ricordato che, con la Fiorentina in finale diil settimo posto potrebbe non garantire l'accesso a una competizione. DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Torino - Atalanta , con ...... il capitano diDavis Filippo Volandri , Paolo Lorenzi , oltre alla "prima firma" dei ... Sky è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d'

Dimarco: "Il tocco sul gol Basta che sia entrata. E spero che il più importante sia il prossimo" La Gazzetta dello Sport

Nessuno spauracchio, né rischio particolare per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che con lo 0-0 di ieri sera contro la Cremonese di Ballardini, stacca il pass per la finale di Coppa Italia. A ...Dopo aver archiviato le semifinali della Coppa Italia (la finale sarà tra Inter e Fiorentina), ci concentriamo sul campionato di Serie A in un turno che potrebbe già fornire i primi verdetti. Dallo ...