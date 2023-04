Controlli antidroga dei carabinieri. In manette 3 persone

(Di venerdì 28 aprile 2023)dei. Trein– In poche ore, idel Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, in due diverse attività hanno arrestato tregravemente indiziate per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via Scarpanto, nel corso di un servizio, i militari hanno sorpreso un 55enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine che, a bordo di un’autovettura, cedeva un involucro a due soggetti. Scena che ha insospettito iche hanno deciso di bloccare l’uomo e sottoporlo ad un controllo. Sul posto i militari hanno accertato che l’indagato aveva ceduto una dose di cocaina a due uomini, entrambi identificati e segnalati al ...

In via Scarpanto, nel corso di un servizio, i militari hanno sorpreso un 55enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell'ordine che, a bordo di un'auto, cedeva un involucro a ...Agenti delle Volanti, nell'ambito dei quotidiani, hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un uomo di 46 anni, sorpreso in via Santi Amato con 3 dosi di crack per ...Tempo di Lettura: 1 minuto I carabinieri della stazione di Angri, con l'ausilio di personale delle unitàdel nucleo cinofili carabinieri di Sarno, nei giorni scorsi, nell'ambito difinalizzati alla prevenzione e repressione dell'attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, ...

Controlli antidroga dei carabinieri, 3 arresti Agenzia ANSA

Controlli antidroga dei carabinieri. Tre persone in manette - In poche ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, in due diverse ...Roma. La droga nella Capitale continua a scorrere per le strade, motivo per cui i controlli devono tenere il passo. Il problema, in alcuni casi, è rappresentato proprio dall’enorme attrattiva che ha n ...