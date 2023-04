(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Basta una camminata quotidiana o una pedalata di'ora per mantenere in salute arterie e cuore. Sono queste, in sintesi, le indicazioni della Società italiana per la prevenzione(Siprec) in preparazione alla terza Giornata Italiana per la...

... che parla apertamente di uncommissariamento per l'Italia , e di Veronica De Romanis, che ...e la cui reputazione di inaffidabilità è ingigantita da molti paesi proprio in una chiave- ...... alza le barricateil decreto lavoro che il Consiglio dei ministri approverà il Primo maggio ...hanno capito che o il partito rilancia la sua identità sulle questioni sociali o ilè ...non è solo l'Ucraina Per fortuna che Mosca non ha i mezzi per le sue mire Guerra in ... La mossa... Migranti, Meloni: il vero problema dell'Europa è l'assenza dell'autonomia strategica ...

Contro il rischio cardiovascolare mezz'ora di attività fisica al giorno Costruire Salute

Consulta l'oroscopo Leone a cura di Paolo Fox di oggi, 28 aprile: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...Avere sotto casa una fucina di esplosivi non sembra cosa particolarmente gradita. Infatti la fabbrica di Rwm, che produce ordigni a Domusnovas, ...