Conte-Schlein | alleanza in stand by Per Panarari | dipenderà tutto dalle Europee

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dalla copertina di Vogue alla dura realtà delle uscite (sempre più numerose) dal partito. Più che di un assestamento, per il Pd di Ellysi è aperta una complessa fase di progressiva perdita di “pezzi”. L’ultima, in ordine di tempo, è quella dell’europarlamentare Caterina Chinnici che ha deciso di accasarsi in Forza Italia aderendo, a Bruxelles, al Ppe. Il partner pentastellato, Giuseppe, sembra sempre più marcare le distanze rispetto a quell’idea di campo largo che con la nuova segreteria dem era tornata in auge. Proprio ieri il Corriere ha pubblicato la lettera aperta di Maurizio de Giovanni, Domenico De Masi e Aldo Schiavone attraverso la quale i firmatari invitavanoa “trovare il coraggio di fare un passo condiviso”. Ma c’è, in effetti, una possibilità che ciò accada in tempi brevi? O ...

Così Ellyparlando con i cronisti alla Camera. La prima 'è il rispetto delle prerogative ... 2023 - 04 - 28 12:08:25: "Incapacità della maggioranza" ' L'approvazione di oggi non toglie ...... ha detto ad esempio il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe. La bocciatura di ieri "è stato un ... ha detto la segretaria Pd, Elly. vedi anche Camera, malore per il deputato Angelo Bonelli:...Parole d'apertura invece per Ellye il Pd, alleati a Ivrea, ma anche a Pianezza . Due tornate elettorali che saranno un laboratorio, come affermato dallo stessonel caso del comune ...

Conte schiacciato da Schlein si sposta verso destra ed elogia Meloni Il Riformista

Intervista all'ex leader di Rifondazione comunista: "La criticano per le cene mondane da Baglioni Se ne infischi e tiri avanti. Semmai sia radicale nelle scelte, per ora noto il ritorno del 'ma anche ...“Chiediamo scusa agli italiani e al presidente del Consiglio per quanto è accaduto ieri”. Così ha esordito oggi il capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, dopo la mancata approvazione del Docum ...