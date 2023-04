Conte e Speranza davanti al Tribunale dei ministri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 aprile 2023) L'ex premier Giuseppee l'ex ministro della Sanità Robertosaranno interrogati il 10 maggio daldeidi Brescia nell'inchiesta in cui sono indagati per omicidio colposo ed epidemia colposa. La posizione dell'allora capo del governo e del responsabile della sanità durante la pandemia di Covid è stata trasmessa dalla Procura di Bergamo, che ha indagato per un paio d'anni sulle presunte responsabilità anche di figure istituzionali nella prima fase dell'emergenza, aldeidi Brescia che è formato da tre giudici civili. Si profila il passaggio di una consistente parte dell'indagine a Brescia dopo che la Procura Generale di questa città ha "spostato", su richiesta della difesa, la posizione dell'ex capo del Cts Agostino Miozzo a ...