Consiglio Comunale | la maggioranza ‘tira dritto’ sul campo da golf La minoranza | “Nessun ritorno concreto per la città “

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 6 minutiCi toccherà andare ad acquistare le mazze da. Ilha approvato oggi ala dichiarazione di pubblica utilità del progetto per realizzare un “green” denominato “Tierra SamniumClub”. La decisione, che è stata raggiunta al termine di una seduta contrassegnata da polemiche anche forti e da scontri verbali tra le forze di governo e l’opposizione, dovrà essere seguita da altri provvedimenti amministrativi e tra questi la Valutazione di impatto ambientale per questodada insediarsi in una zona considerata fino ad oggi a vocazione agricola. Laha rintuzzato le richieste dell’opposizione di bloccare il provvedimento perché mancava la Valutazione di impatto ambientale: se ...

Il Presidente del, Massimo Bello , ha fatto visita al Commissariato di Senigallia e, con l'occasione, ha portato il suo saluto, e quello del, al Vice Questore aggiunto Agostino Licari , che a giorni lascerà la città per trasferirsi a Manfredonia , in Puglia, per dirigerne il Commissariato. Un incontro cordiale, quello di ...Siamo a metà legislatura Olivetti , sono passati 30 mesi dall'insediamento della prima giunta di destra per il nostro Comune. Stando fuori dale dalle dinamiche politiche dirette è difficile commentare e seguire con puntualità quanto accade nelle stanze del potere locale. E' anche vero che, leggendo i giornali, siamo ...A renderlo noto è, attraverso una nota, l'esponente del Partito democratico all'interno deldi Foligno, Rita Barbetti. Nel comunicato inviato, il consiglieresi fa ...

Bosco dello Sport, consiglio comunale agitato. Urla contro l'amministrazione: «Dimettetevi» ilgazzettino.it

In totale i monasteri italiani che hanno avviato l’iter sono otto: oltre a Montecassino, anche quello di Santa Maria di Farfa in provincia di ...La presentazione in via del Rosario insieme ai candidati al Consiglio Comunale Pomigliano d’Arco. «In questi giorni in tanti ci hanno chiesto come abbiamo fatto a stendere un programma tanto articolat ...