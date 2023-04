Conferenza stampa Torino-Atalanta | Gasperini | “Lookman ancora out”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il tecnico dell’Gian Piero, intervenuto inalla vigilia della sfida contro il, ha presentato la dura sfida dei bergamaschi contro i granata. Un’occasione per continuare a coltivare il sogno di qualificazione alla prossima Champions League.: “I granata hanno grossa identità” Nel suo intervento inalla vigilia della sfida con il, l’allenatore dell’Gian Pieroha voluto sottolineare il valore dell’avversario di questa giornata: “Ha una grossa identità, Juric oltre ai risultati valorizza i giocatori. Ma anche per noi è un merito essere lì, davanti a squadre ...

... allenatore del Bayer Leverkusen , ha parlato alla viglia della partita contro l'Union Berlino:' Schick mancherà ancora ' è la frase rappresentativa della. La questione riguarda ...E 'ambisce a porre incentivi per gli investimenti', ha aggiunto la presidente della Bce nellaal termine dell'Eurogruppo informale a Stoccolma. approfondimento Mes, Patto di ...Questa dichiarazione era stata rilasciata il 12 aprile durante unaa Madrid con il suo omologo ucraino. In questo tweet, questa dichiarazione è stata accompagnata da un video che la ...

Marc Marquez, il giallo della conferenza stampa di Jerez FormulaPassion.it

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla Roma e sulle sue abilità sui calci piazzati: "Cosa mi preoccupa della Roma Per 7 partite in casa nel ...Il corteo del primo maggio non sia inquinato da gruppi che non hanno nulla a che fare con i lavoratori, a lanciare l'appello è stato Gianni Cortese della Uil Piemonte durante la consueta conferenza st ...