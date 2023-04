Conferenza stampa Roma-Milan | Pioli | “Domani vale tanto”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Torna inStefanoalla vigilia della partita di campionato. Il tecnico rossonero, dalla sala, risponde alle domande dei giornalisti prima di sfidare in trasferta ladi Mourinho allo Stadio Olimpico dialle 18.00.in: “Obiettivo nei primi 4 posti” Il tecnico delStefanoanalizza l’importanza della partita alla vigilia del match: “Bisogna dare continuità alle nostre prestazioni, facendo in modo che la prossima partita sia quella più importante. Ed è così: la gara di...

Sono solo alcune delle parole del tecnico del Milan Stefano Pioli inin vista della trasferta contro i giallorossi. Di seguito, ecco le parole del tecnico con il video della ...... può far molto male e generare nervosismo ma il leader naturale della squadra, Antetokounmpo, si è sentito in dovere di metterci la faccia con unache ha raccolto molti consensi sui ...Si apre così ladi Stefano Pioli , tenuta alla vigilia di Roma - Milan . Per i rossoneri è una sfida importantissima per la classifica: "Vale tanto. Dopo domani mancheranno 6 ...

Marc Marquez, il giallo della conferenza stampa di Jerez FormulaPassion.it

Stefano Pioli ha presentato Roma-Milan in conferenza stampa pre gara, rispondendo alle domande dei cronisti da Milanello: "Bisogna dare continuità alle nostre prestazioni, facendo in modo che la ...Questo pomeriggio, a due giorni dalla gara con la Juventus, ha parlato in conferenza stampa Thiago Motta.Di seguito le sue parole. Per te la gara ...