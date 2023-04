Concorso ATO Città Metropolitana di Milano | 1 Direttore Finanziario

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’ATOdi(Ambito Territoriale Ottimale) ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo dei Servizi Economico-Finanziari, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale in materie economiche o giuridiche, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, buone doti organizzative, collaborative e comunicative, leadership, abilità di problem solving, conoscenza delle norme che regolano l’aspettodegli Enti Pubblici. Nel link del Bando Integrale sono disponibili informazioni utili per la presentazione della Domanda e le relative prove d’esame. Bando diE' indetta selezione pubblica, per ...

