Concorso ASL TO4 di Chivasso | 1 Dirigente Medico Psichiatra

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’ASL TO4 di(Azienda Sanitaria Locale), in Piemonte, ha indetto unPubblico per l’assunzione di 1in disciplina di Psichiatria, da assegnare all’area medica e delle specialità mediche. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale in medicina con specializzazione in psichiatria, iscrizione all’Albo, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, buone doti organizzative e comunicative, predisposizione psicologica alla mansione, conoscenza delle norme che regolano il Sistema Sanitario Nazionale. Ilinteragisce direttamente con il paziente, effettua visite, somministra cure mediche, e valuta i miglioramenti attraverso incontri periodici. La scadenza per la presentazione della Domanda é fissata ...

Il, organizzato dall'Associazione Culturale E20 con il patrocinio del Comune di Finale ... Chiara, Gigi D'Alessio, Michele Zarrillo, […] Navigazione articoli Gara Parcheggi Ospedali...Per colmare la mancanza di unità, laha pubblicato un bando diper l'assunzione di 10 dirigenti medici. Inoltre, ieri, è scaduto il bando per l'assunzione di medici convenzionati e non ...... così da consentire una rideterminazione del numero dei posti messi a, tenendo anche conto dei soggetti che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione. Lo stop non interessa però le ...

Asl Vercelli, indetti concorsi per infermieri e ostetriche Nurse Times

I sindacati rappresentativi di medici e infermieri esprimono il loro disappunto a margine di una riunione con l'assessore alla Sanità della Regione sanità Puglia ...Al via il percorso per le stabilizzazioni del personale Covid nel Servizio sanitario regionale in Sicilia. Una direttiva firmata dall’assessore alla Salute, dopo l’intesa dello scorso 31 marzo tra la ...