Concerto del 1 Maggio 2023 | tutti gli artisti e scaletta

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma – Cosi i tre sindacati confederali hanno deciso di rendere oalla nostra Carta costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l’edizione del Primo. Un tema che sarà al centro anche del tradizionalene in piazza San Giovanni a Roma, promosso dai sindacati, organizzato da iCompany e giunto alla 33/a edizione. A presentare la manifestazione sarà, per il sesto anno consecutivo, Ambra Angiolini, affiancata questa volta da Fabrizio Biggio. Tra gli ultimi nomi annunciati che vanno a comporre il cast che animerà la lunga maratona in diretta su Rai 3 (dalle 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, ci sono Emma, i Righeira, l’Orchestraccia. E il direttoreco ...