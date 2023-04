Concerto 1 maggio 2023 a Roma | strade chiuse | orari metro e bus | come cambia la viabilità

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’attesa è quasi finita perché alunedì 1, in occasione della Festa dei Lavoratori, ci sarà il tanto attesone di San Giovanni, organizzatosempre dai sindacati confederali. L’evento, che prenderà il via alle 15 e si potrà seguire anche in diretta tv su Rai 3 fino alla mezzanotte, vedrà alla conduzione Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio. Sul palco, invece, si esibiranno tantissimi artisti, molti emergenti, per una giornata all’insegna della musica, della riflessione e del divertimento. Proprio in occasione della manifestazione, un appuntamento fisso e imperdibile per tanti, lanella Capitale verrà stravolta: tra aree transennate eal traffico. Quali sono leper il ...

Buckingham Palace ha annunciato vari eventi per il fine settimana, tra cui unal Castello di Windsor domenica 7con Katy Perry, Take That e Lionel Richie. Pub, club e bar in ...Tutto pronto per la trentatreesima edizione deldel Primodi Roma , promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Fabrizio Guttuso. Il palco di Piazza San Giovanni in Laterano è pronto ad accogliere ben ...... che avrà luogo sabato 6, nell'Abbazia di Westminster. Un cerimoniale storico che re Carlo ... Dai Take That ad Andrea Bocelli: ecco chi si esibirà alper l'incoronazione di re Carlo Un'...

Concerto Primo Maggio 2023:, cantanti, scaletta, chi presenta RomaToday

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Concerto Straordinario di Andrea Bacchetti. Lunedì 1° maggio alle ore 21 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.