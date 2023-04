Concerti di Manuel Agnelli nel 2023 | le date e i biglietti in prevendita del tour estivo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ripartono idi. Il cantautore e frontman degli Afterhours è pronto per tornare sul palco con il suo primo album solista Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso dopo il successo della scorsa estate. Nell’ultima ora sono uscite leper ildinelDi seguito il calendario completo deidiper l’estate: 01.07 PALERMO – Sicilia Jazz Festival *solo w/ Brass Group Orchestra08.07 VERONA – Rumors Festival, Teatro RomanoPlatea Centrale € 46,00Platea Laterale € 40,25Gradinata Non Numerata ...

Agnelli ha annunciato le date del suo tour estivo che lo porterà a suonare nelle arene all'aperto e nei festival. L'autunno, l'inverno e la primavera di Agnelli sono state stagioni dense di eventi e ricche di soddisfazioni. Innanzitutto per la pubblicazione dell'apprezzato album Ama il prossimo tuo come te stesso, il primo da solista

