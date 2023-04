Comune di Roccapiemonte e Nocera Superiore celebrano insieme la Festa del Majo

Leggi su zon

(Di venerdì 28 aprile 2023) Torna a rivivere auno dei riti arborei più antichi d’Italia, ladel, che unisce le comunità dipronte ad incontrarsi lunedì 1 maggio nella piazza di Materdomini per la Santa Messa e lo scambio dei doni. L’anticadelaffonda le sue radici nel mondo contadino: si realizzavano cortei dove veniva portato in processione – tra balli e canti – un arbusto detto appunto. L’albero rappresentava lo spirito della vegetazione, un culto che già nell’antica Nuceria si svolgeva, connesso alla primavera.La danza dei cortei di figuranti in costume d’epoca è il saluto alla primavera accompagnato dal dono degli alberelli (i Maj) alla Madonna al fine di ...