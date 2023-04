Comune che vai | fisco che trovi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 aprile 2023) È sconfortante la mappa delle tasse sulle imprese tracciata dalla Cna, la maggiore confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. Da questo quadro risulta che nel 2022 una piccola attività di Agrigento ha avuto bisogno di lavorare oltre un mese in più per far fronte al carico fiscale rispetto a una di Bolzano. Insostenibile lo scarto tra Agrigento e Bolzano. E in media vanno in tasse tutti i profitti fino a luglio La data da cerchiare sul calendario, quella a partire dalla quale i profitti si possono ritenere idealmente prodotti per sé, è infatti il 30 luglio nella città siciliana a fronte del 18 giugno bolzanino. E non è solo questa la “brutta notizia” contenuta nel tradizionale studio “che vaiche”, dell’Osservatorio permanente sulla tassazione delle Pmi, che analizza i tributi erariali, ...