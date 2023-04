Commissione antimafia | Rita Dalla Chiesa | “Io presidente? Vorrei mio fratello”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) – “Sono molto onorata di quello che ha detto Cafiero De Raho perché si vede che l’ha detto con affetto e lo ringrazio, detto da lui è una bella prova di fiducia nei miei confronti. Ma io conosco i miei limiti, e per quanto sia tutta la vita che, bene o male, purtroppo mi devo occupare di mafia, se c’è una persona che io vedo per questo ruolo è mio”. A dirlo all’Adnkronos è, che commenta così le parole dell’ex procuratore nazionaleFederico Cafiero De Raho che in un’intervista al ‘Domani’ l’ha indicata come un ‘buon’ dellaparlamentare, della cui futura istituzione De Raho è firmatario. “Mioha veramente dedicato tutta la vita alla lotta alla ...