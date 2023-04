Comicon e match scudetto | Mostra d’Oltremare | grande responsabilità | sarà una festa

... ovvero in prevalenza all'interno del Maradona, e non per le via della città dove è in programma Napoli. Non sarà però questa l'unica novità: anche ildella trentatreesima giornata ...... ovvero in prevalenza all'interno del Maradona, e non per le via della città dove è in programma Napoli. Non sarà però questa l'unica novità: anche ildella trentatreesima giornata ......Fonti della Prefettura di Napoli fanno sapere che la decisione sullo slittamento o meno del...la gara degli azzurri - questo il ragionamento al netto delle altre concomitanze con ile la ...

Comicon e match scudetto, Mostra d'Oltremare: grande ... anteprima24.it

Al vaglio questioni di sicurezza. Se passa lo slittamento della gara degli azzurri il Napoli a Udine giocherebbe mercoledì e non martedì ...Comicon 2023 a Napoli: gli ospiti del mondo delle serie tv, cinema e musica. Dagli attori di Mare Fuori a Caparezza e Mastandrea ...