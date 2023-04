Come modificare in maniera semplice e creativa i propri video social

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ormai siamo diventati tuttie non importa quale sia la nostra età o quale professione svolgiamo, ma è comune postare online quello che facciamo nella nostra vita quotidiana. Fino a poco tempo fa ci limitavamo a scattare foto e selfie e a utilizzarli per parlare di noi attraverso il web. Oggi, però, questo non basta più e oltre alle fotografie abbiamo cominciato a condividere anche i nostri. Ecco perché diventa sempre più importante riuscire a modificarli ined efficace, magari agendo sui colori, utilizzando dei filtri o aggiungendo delle musiche adatte e suggestive in sottofondo. Esistono ormai tantissime app che consento di svolgere tutte queste azioni e Filmora di Wondershare è senza ombra di dubbio una delle migliori.editare i...